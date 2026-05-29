Filiep Jodts, procureur des Konings van het parket West-Vlaanderen: "Ondanks de verhoogde pakkans zien we een duidelijke daling in het gsm-gebruik achter het stuur."

Verkeersveiligheid

De geïnde bedragen van de minnelijke schikkingen vloeien deels naar de staatskas en deels naar het verkeersveiligheidsfonds. Via dat fonds worden middelen toegewezen aan onder meer de politie, de FOD Mobiliteit, de FOD Justitie en de gewesten. Het resterende bedrag wordt verder verdeeld onder de lokale politiezones.

Controles blijven noodzakelijk

De cijfers tonen dat de maatregel effect heeft, maar afleiding achter het stuur blijft een belangrijk aandachtspunt. Filiep Jodts, procureur des Konings van het parket West-Vlaanderen: "We blijven bij de politiezones aandringen op gerichte controles op afleiding achter het stuur, maar ook op sensibilisering. Bestuurders moeten beseffen dat ze niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar brengen door afleiding tijdens het rijden."

"Afleiding achter het stuur blijft een onderschat risico met vaak zware gevolgen. Jaarlijks vallen in België tot 50 doden en 4,500 gewonden door afleiding in het verkeer. Wie tijdens het rijden zijn gsm gebruikt, brengt zichzelf en anderen in gevaar."