Meer dan 1,3 miljoen euro aan minnelijke schikkingen aangeboden voor gsm-gebruik achter het stuur in West-Vlaanderen
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Sinds de invoering van de strengere aanpak tegen gsm-gebruik achter het stuur op 1 juni 2024 werden in West-Vlaanderen duizenden rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Twee jaar later zien we een daling in het aantal onmiddellijke intrekkingen van rijbewijzen wegens gsm-gebruik achter het stuur.
Op 1 juni 2024 voerde het parket West-Vlaanderen een nieuwe maatregel in waarbij het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen wordt ingetrokken wanneer een bestuurder tijdens het rijden zijn gsm vasthoudt, gebruikt of manipuleert.
Naast de intrekking volgt een minnelijke schikking van 245 euro. In bepaalde gevallen volgt een dagvaarding voor de politierechtbank, bijvoorbeeld wanneer bijkomende overtredingen worden vastgesteld, zoals overdreven snelheid of rijden onder invloed.
Minder intrekkingen in tweede jaar
Cijfers van de voorbije twee jaar (juni 2024 - juni 2026)
- 6.619 rijbewijzen werden ingetrokken: 3.699 in het eerste jaar, 2.920 in het tweede jaar
- 1.319.000 euro aan minnelijke schikkingen werd voorgesteld, waarvan bijna 700.000 euro het voorbije jaar
- 1.083.589 euro werd reeds geïnd, waarvan 563.000 euro het voorbije jaar.
- In totaal werden 1.655 personen voor de politierechtbank gedagvaard.
Filiep Jodts, procureur des Konings van het parket West-Vlaanderen: "Ondanks de verhoogde pakkans zien we een duidelijke daling in het gsm-gebruik achter het stuur."
Verkeersveiligheid
De geïnde bedragen van de minnelijke schikkingen vloeien deels naar de staatskas en deels naar het verkeersveiligheidsfonds. Via dat fonds worden middelen toegewezen aan onder meer de politie, de FOD Mobiliteit, de FOD Justitie en de gewesten. Het resterende bedrag wordt verder verdeeld onder de lokale politiezones.
Controles blijven noodzakelijk
De cijfers tonen dat de maatregel effect heeft, maar afleiding achter het stuur blijft een belangrijk aandachtspunt. Filiep Jodts, procureur des Konings van het parket West-Vlaanderen: "We blijven bij de politiezones aandringen op gerichte controles op afleiding achter het stuur, maar ook op sensibilisering. Bestuurders moeten beseffen dat ze niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar brengen door afleiding tijdens het rijden."
"Afleiding achter het stuur blijft een onderschat risico met vaak zware gevolgen. Jaarlijks vallen in België tot 50 doden en 4,500 gewonden door afleiding in het verkeer. Wie tijdens het rijden zijn gsm gebruikt, brengt zichzelf en anderen in gevaar."