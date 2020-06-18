In een reactie erkent Vandermeersch zijn fout. “Ik was niet voorzichtig genoeg”, zegt hij. Hij geeft toe dat hij onder meer AI-tools gebruikte en “in de val van hallucinaties” trapte.

Mediahuis bevestigt de schorsing en benadrukt dat het gebruik van AI aan strikte regels gebonden is. “Zorgvuldigheid, menselijke controle en transparantie zijn cruciaal. Die principes werden hier niet gevolgd.”

Vandermeersch en Mediahuis bekijken nu samen hoe dergelijke fouten in de toekomst vermeden kunnen worden.