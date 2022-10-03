Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Oostende is de politie binnengevallen in Woonzorgcentrum 'Elisabeth aan Zee'. Eén van de medewerkers heeft systematisch niet-verdovende medicatie van patiënten gestolen. Bovendien zijn de medicijnen nadien ook doorverkocht. De zorginspectie is ingelicht en voert net als de politie een onderzoek. De directie heeft de medewerkster onmiddellijk ontslagen en dient ook zelf een klacht in.
Het gaat om een groot woonzorgcentrum in het Westerkwartier in Oostende. Drie jaar geleden kwam het rusthuis al eens onder verhoogd toezicht. Nu voert de politie een nieuw onderzoek na een klacht van een bezorgde burger die voor ons anoniem getuigt: ” Het zijn nieuwe feiten van een personeelslid die medicatie ontvreemd heeft en buitenshuis doorverkocht. Het ergste is: er wordt medicatie ontvreemd en dat wil zeggen dat de mensen die ze nodig hebben ze niet krijgen.”
Pijnremmende medicatie
Het zou onder meer over pijnremmende medicatie gaan en over patiënten die het niet kunnen doorvertellen. “De politie is daar binnengevallen en ze hebben de locker van die medewerker opengedaan en daar hebben ze een zak vol medicatie gevonden met de namen van de bewoners erop.”
Verontwaardiging
Een van de afnemers van de illegale verkoop die de naamstickers zag, zou de zaak aan het licht hebben gebracht. Ook de rusthuisdirectie van de West-Vlaamse groep GVO reageert verontwaardigd in een mededeling. Rita Barilla, WZC Elisabeth aan Zee Oostende: “Deze feiten zijn ons door externen gemeld op dinsdag 12 augustus, waarna wij de gepaste maatregelen getroffen hebben, de medewerker werd ontslagen om dringende reden, de politie werd verwittigd en we hebben ons burgerlijke partij gesteld, het incident werd gemeld aan het Agentschap Zorg. (...) De directie van het WZC veroordeelt de gebeurtenis zeer sterk en bekommert zich nu vooral om de bewoners die hier mogelijk het slachtoffer van geworden zijn.”
Departement Zorg
Ook het departement Zorg van de Vlaamse overheid voert nu onderzoek naar wat zij 'ernstige feiten' noemen. Ze bekijken ook of er nu dringende maatregelen nodig zijn in het woonzorgcentrum voor het welzijn van de bewoners. Ook zij reageren enkel schriftelijk: ”Effectieve ontvreemding van medicatie en het verder verkopen van medicatie gebeurt niet zo vaak. Het ontbreken van verdovende medicatie, zonder dat de oorzaak bekend is, komt iets vaker voor, maar in absolute aantallen is dit nog steeds heel weinig.”
Hetzelfde rusthuis Elisabeth kwam al eens eerder in het oog van de storm na klachten over onregelmatigheden. De directie meent dat ze hier nu slachtoffer zijn van één malafide medewerker.