Ook het departement Zorg van de Vlaamse overheid voert nu onderzoek naar wat zij 'ernstige feiten' noemen. Ze bekijken ook of er nu dringende maatregelen nodig zijn in het woonzorgcentrum voor het welzijn van de bewoners. Ook zij reageren enkel schriftelijk: ”Effectieve ontvreemding van medicatie en het verder verkopen van medicatie gebeurt niet zo vaak. Het ontbreken van verdovende medicatie, zonder dat de oorzaak bekend is, komt iets vaker voor, maar in absolute aantallen is dit nog steeds heel weinig.”

Hetzelfde rusthuis Elisabeth kwam al eens eerder in het oog van de storm na klachten over onregelmatigheden. De directie meent dat ze hier nu slachtoffer zijn van één malafide medewerker.