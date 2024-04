Maurice is nog heel fit en zorgt voor zijn echtgenote. Daarnaast is hij nog steeds actief in de tuin en rijdt hij zelf nog met de auto. Meer dan 80 jaar geleden leerde hij zijn vrouw Yvette (95) kennen. Ze zijn intussen 76 jaar getrouwd. Het koppel trekt er graag samen op uit. Geen lange reizen meer, maar Maurice zit nog graag achter het stuur van zijn auto.