De Kristallen Waterdruppel is de erkenning voor zijn twee wereldrecords van dit jaar. De druppel verwijst naar zijn wereldrecord zwemmen in open water in Griekenland: 131 kilometer in net geen 61 uur. Eind maart vestigde Matthieu Bonne ook al een wereldrecord fietsen in het Arizona in de VS: 3619 kilometer in 130u en 44 minuten.