Zo’n 1,1 miljoen toeristen overnachtten deze herfstvakantie aan de kust. Dat is 12 procent minder dan vorig jaar, toen het heel wat zonniger was. Het mindere weer was ook te merken aan de hotelbezetting: met 40% lag die dit jaar negen procent lager dan in 2022. Tijdens de twee weken vakantie zijn ook veel tweede verblijvers naar zee gereisd.

De situatie verschilt uiteraard van badplaats tot badplaats. Het matige weer zorgde trouwens ook voor minder last minute boekingen. In 2022 was de herfstvakantie warm en zonnig, met sterke cijfers in zowel dag- als verblijfstoerisme als gevolg.

“Ondanks het wisselvallig weer blijft de Kust ook in de herfstvakantie voor Vlamingen én Franstalige Belgen een favoriete vakantiebestemming. De spreiding van de vakantieperiode zorgt voor een extra verbreding van het toeristisch seizoen. Spreiding in tijd en ruimte is een belangrijk aspect in het hedendaags toerisme. De toeristische sector aan de Kust kijkt uit naar de kerstvakantie om vakantiegangers uit binnen- en buitenland te verwelkomen”, zegt voorzitter van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu.