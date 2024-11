Koen Wauters opent het vijfde slotconcert van Reveil in het park van Wevelgem, dit jaar troosthoofdstad. Liefst 3000 mensen vinden op deze Allerheiligen troost bij elkaar, met muziek, poëzie en gesprekken. En hoewel Reveil zo veel mensen kan samenbrengen, lijkt rouwen nog altijd iets privé, vertelt Elien die haar man Alexander plots verloor en nu weduwe is van vier kinderen. Zij kozen ervoor om zijn lichaam na z’n dood even in huis te halen. “Ik vind in Vlaanderen dat wij nog een hele traditionele rouwcultuur hebben. Dat wordt precies buitengesloten, de deur dicht. Wij hebben die deur net opengezet en gezegd: ‘kom maar binnen’. Letterlijk zelfs, want hij lag bij ons thuis. Dus aan de overkant van de tafel lag hij, waar wij zaten te eten en te drinken en te lachen en te wenen. Hij is echt thuisgekomen.”

In meer dan 150 gemeenten en steden is er vanavond tijd om stil te staan bij de dood. Wevelgem mag dit jaar dan wel Troosthoofdstad zijn, de stad zet zich al langer in om rouw toe te laten.

Het volledige slotconcert van Reveil kan je hier herbekijken: