Mari­ne moni­tort Rus­si­sche onder­zee­ër voor Bel­gi­sche kust

De Belgische marine heeft donderdag een Russische onderzeeër gemonitord voor de Belgische kust. Dat maakt ze zelf bekend op Instagram.

De onderzeeër bevond zich in de Belgische exclusieve economische zone (EEZ), het gebied tot 200 zeemijl (ruim 370 kilometer) van de kust. Het was het patrouillevaartuig Castor dat de monitoring deed.

Volgens de VRT kwam de onderzeeër om 9 uur de Belgische wateren binnen en stak hij om 13 uur de grens met Nederland over. Het zou gaan om een beschadigde onderzeeër. De marine wijst erop dat Belgische patrouillevaartuigen de Noordzee dag en nacht bewaken.

