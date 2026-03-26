11°C
Aanmelden
Nieuws
Waregem

Marie Van Tieg­hem nieu­we sche­pen van Onder­wijs & Toe­ris­me in Waregem

Voorstelling marie van tieghem

In Waregem volgt Marie Van Tieghem (cd&v) vanaf 1 juli schepen Pietro Iacopucci op. Hij stopt na bijna twintig jaar in de politiek door een nieuwe job.

Pietro Iacopucci, bevoegd voor onder meer onderwijs en toerisme, wordt vanaf juli algemeen directeur bij Woonmaatschappij Vivus. Die functie is niet combineerbaar met zijn mandaat.

Zijn opvolger is Marie Van Tieghem uit Beveren-Leie. Ze werd in 2024 voor het eerst verkozen in de gemeenteraad met 757 voorkeurstemmen en zetelt daar sinds december.

Ervaring in onderwijs

Van Tieghem is 43 en werkt al twintig jaar als leerkracht wiskunde. “Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring uit het onderwijs mee te nemen naar het beleid”, klinkt het.

Ze legt eind juni de eed af en start officieel op 1 juli.

Voorstelling marie van tieghem 2
De redactie

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden