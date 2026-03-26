In Waregem volgt Marie Van Tieghem (cd&v) vanaf 1 juli schepen Pietro Iacopucci op. Hij stopt na bijna twintig jaar in de politiek door een nieuwe job.
Pietro Iacopucci, bevoegd voor onder meer onderwijs en toerisme, wordt vanaf juli algemeen directeur bij Woonmaatschappij Vivus. Die functie is niet combineerbaar met zijn mandaat.
Zijn opvolger is Marie Van Tieghem uit Beveren-Leie. Ze werd in 2024 voor het eerst verkozen in de gemeenteraad met 757 voorkeurstemmen en zetelt daar sinds december.
Ervaring in onderwijs
Van Tieghem is 43 en werkt al twintig jaar als leerkracht wiskunde. “Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring uit het onderwijs mee te nemen naar het beleid”, klinkt het.
Ze legt eind juni de eed af en start officieel op 1 juli.
