Marie-Laure, die nog altijd in het huis woont waar ze ooit met Arno en hun kinderen leefde, deelde haar persoonlijke verhaal. Ze vertelde over haar verdriet, maar ook over hoe haar jongste zoon het afscheid van zijn vader het moeilijkst had. “Ik heb een potje met de as van Arno op de piano staan,” zei ze. “Het is een manier om zijn herinnering dichtbij me te houden.”

Het concert had een onmiskenbare emotionele lading, vooral omdat Oostende altijd zo nauw verbonden is met Arno. De stad was zijn thuis, en hij was voor velen de ereburger van Oostende. Dat de band TC Arno de eer had om een hommage te brengen aan deze grote artiest, maakte het concert extra bijzonder. "We willen de chemie van TC Matic en Arno weer naar het podium brengen.”