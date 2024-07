Het mirakel van 1479 kan alleen maar begrepen worden als het in zijn historische context geplaatst wordt. Poperinge had in 1147 van Diederik van de Elzas een keure ontvangen, die als de aanloop beschouwd kan worden van een tijd van grote bloei.

In de 13de eeuw bracht Poperinge het op een bepaald moment zelfs tot de derde lakenstad van Vlaanderen, na Brugge en Ieper. De stad was in volle expansie. Het was dan ook niet verwonderlijk dat in 1290 de toestemming werd verkregen om naast de bestaande St.-Bertinuskerk nog twee nieuwe te bouwen, namelijk de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de St.-Janskerk. In deze laatste kerk werd al in de 14de eeuw een Mariabeeld vereerd.