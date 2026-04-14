In Kortemark is er een nieuwe opleidingslocatie voor wie met een tractor leert rijden. Tot nu gebeurde die opleiding alleen in Oedelem, maar daar komt nu dus een tweede oefenterrein bij. Kandidaat-bestuurders leren er hoe ze hun tractor goed kunnen inschatten bij manoeuvers, hun snelheid inschatten en het aan- en afkoppelen van landbouwwerktuigen.