Manoeuvres, snelheid en werktuigen: Kortemark opent opleidingslocatie voor tractorrijbewijs
In Kortemark is er een nieuwe opleidingslocatie voor wie met een tractor leert rijden. Tot nu gebeurde die opleiding alleen in Oedelem, maar daar komt nu dus een tweede oefenterrein bij. Kandidaat-bestuurders leren er hoe ze hun tractor goed kunnen inschatten bij manoeuvers, hun snelheid inschatten en het aan- en afkoppelen van landbouwwerktuigen.
Het nieuwe oefenterrein komt niet toevallig. Er is in de sector meer vraag naar een betaalbare en kwaliteitsvolle tractoropleiding dicht in de buurt, zegt de Boerenbond. Wat ze niet aanleren, is rijden met een zwaar landbouwwerktuig. Daarvoor is een aparte training nodig.
Je mag met een tractor al de weg op vanaf je 16, voor de route tussen de boerderij en de akker. Voor meer mogelijkheden moet je een G-rijbewijs halen.
Zicht vanuit tractor tijdens opleiding