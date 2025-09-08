Op het terrein werd een wensboom geplaatst door Geneeskunde voor het Volk, waar bezoekers boodschappen konden ophangen voor Palestijnen. “Die steun doet hen ontzettend goed”, zegt voorzitter Tim Joye. “Palestijnse dokters zijn enorm gedreven en blijven aan de kant van hun volk staan. Het helpt dat ze zien dat er in de wereld mensen solidair zijn.”





Manifiesta, een initiatief van de PVDA, trok ondanks regenweer duizenden bezoekers. Naast de focus op Gaza kwamen ook andere thema’s aan bod, zoals pensioenen, militarisering, energie, klimaat en vrouwenrechten.

