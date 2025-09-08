19°C
Oostende

Mani­fie­sta in Oos­ten­de roept op tot vre­de in Gaza

Op de renbaan van Oostende stond dit weekend Manifiesta, het jaarlijkse feest van de solidariteit, volledig in het teken van de wereldproblemen. Boven alles sprong het conflict in Gaza eruit. Bezoekers en sprekers riepen op om de oorlogsgruwel onmiddellijk te stoppen en staken de Palestijnen een hart onder de riem.

De Palestijns-Belgische auteur Fatena Al-Ghorra vertelde hoe ze drie maanden vastzat in Gaza, waarvan tien dagen in een belegerd ziekenhuis. “Niemand wist of we nog leefden of dood waren”, zegt ze. “Eén dag voor we konden vertrekken, werd mijn nichtje vermoord door een scherpschutter. Ze kwam terug van een koffietje en kreeg een kogel in het hoofd.”

Wensboom voor Palestijnen

Op het terrein werd een wensboom geplaatst door Geneeskunde voor het Volk, waar bezoekers boodschappen konden ophangen voor Palestijnen. “Die steun doet hen ontzettend goed”, zegt voorzitter Tim Joye. “Palestijnse dokters zijn enorm gedreven en blijven aan de kant van hun volk staan. Het helpt dat ze zien dat er in de wereld mensen solidair zijn.”


Manifiesta, een initiatief van de PVDA, trok ondanks regenweer duizenden bezoekers. Naast de focus op Gaza kwamen ook andere thema’s aan bod, zoals pensioenen, militarisering, energie, klimaat en vrouwenrechten.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Gianni Seeuws

