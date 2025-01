Hoewel de man in de vooravond geen mensen lastigviel, was dat de afgelopen twee dagen wel het geval. Het is het gespreksonderwerp aan de schoolpoort, waar de feiten zich voordoen. "Het gaat over spuwen naar mensen, een bril kapot slaan, uitdagende gebaren naar kinderen...", vertelt burgemeester van Hooglede Kristof Pillaert.

De burgemeester heeft hem een plaatsverbod rond de scholen en rond de crèches opgelegd. De man zou met psychische problemen kampen.