De Bruggeling werd betrapt bij een alcoholcontrole in 2022. De man was zelf verwonderd want hij had, naar eigen zeggen, geen druppel alcohol gedronken. Blijkt dat de man lijdt aan het 'autobrouwerijsyndroom'. Tijdens een medisch onderzoek bleek dat suikers van koolhydraten in zijn lichaam worden omgezet in alcohol.