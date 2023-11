Een jonge Nederlander trok op 27 februari 2022 met enkele vrienden naar Brugge. In een café op de Eiermarkt werden ze aangesproken door een meisje dat naar eigen zeggen net was lastiggevallen door een man.

Het slachtoffer sprak hem. aan op zijn te vrijpostig gedrag, maar dat was blijkbaar niet naar de zin van de beklaagde. Even later werd de burgerlijke partij langs achter aangevallen door de dertiger. Met een gebroken glas sloeg hij op het gezicht van de Nederlander.