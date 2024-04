De man in kwestie zou als vermist opgegeven zijn. Toen de man na een zoektocht thuis werd aangetroffen, weigerde hij naar buiten te komen. Zowel politie als zijn familie probeerden hem te overhalen, maar dat was een maat voor niets. Gezien de man over enkele steekwapens beschikt, werd het bijzonder bijstandsteam van de politie ingeschakeld. Zij zijn gespecialiseerd in het ontmijnen van gelijkaardige situaties.

De man zou geen onbekende zijn voor de politie. Door het incident is de omgeving rond de pizzeria afgesloten.