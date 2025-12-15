11°C
Izegem

Man van 53 blijft aan­ge­hou­den voor moord op man van 73

Een man van 53 uit Roeselare blijft aangehouden voor moord op een twintig jaar oudere man in zijn woning in Izegem. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk beslist. De advocaat van de man verzet zich niet. Hij bekent de feiten, maar er zijn nog heel wat onduidelijkheden.

Vorige week dinsdag bracht de man uit Roeselare in een woning in de Molenweg in Izegem de man van 73 brutaal om het leven. Hij blijft nu een maand langer in de cel. Olivia Delille, advocaat verdachte: “Ze hebben beslist om mijn cliënt verder aan te houden uiteraard. Het onderzoek loopt, dus inhoudelijk zijn er nog heel wat vragen. De kwalificatie is moord, er is gebruik gemaakt van een hamer.”

De verdachte heeft een knipperlichtrelatie met een dakloze vrouw die met een drugsprobleem kampt. Die vrouw logeerde een tijdje bij het slachtoffer. De verdachte kwam langs om spullen op te halen van zijn vriendin. Toen liep het dus blijkbaar uit de hand.

Molenweg 3
Nieuws

Vijftiger aangehouden op verdenking van moord in Izegem

Camerabeelden

De politie kon de Roeselarenaar pas bijna een week later oppakken dankzij camerabeelden. “Hij heeft me meegedeeld dat hij na de feiten gewoon naar huis is gestapt. Wat hij gedurende die week gedaan heeft, is mij nog niet bekend.”

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert

