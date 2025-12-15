Vorige week dinsdag bracht de man uit Roeselare in een woning in de Molenweg in Izegem de man van 73 brutaal om het leven. Hij blijft nu een maand langer in de cel. Olivia Delille, advocaat verdachte: “Ze hebben beslist om mijn cliënt verder aan te houden uiteraard. Het onderzoek loopt, dus inhoudelijk zijn er nog heel wat vragen. De kwalificatie is moord, er is gebruik gemaakt van een hamer.”

De verdachte heeft een knipperlichtrelatie met een dakloze vrouw die met een drugsprobleem kampt. Die vrouw logeerde een tijdje bij het slachtoffer. De verdachte kwam langs om spullen op te halen van zijn vriendin. Toen liep het dus blijkbaar uit de hand.

