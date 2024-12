Zondagavond rond 18u30 moest de brandweer van Tielt uitrukken voor een oproep in de Deken Darraslaan in Tielt. Een man had in zijn appartement een pot op het vuur gezet, maar viel terwijl in slaap op de zetel. Alerte buren merkten plotseling rook op en belden onmiddellijk de brandweer.

De brandweer zelf had alles snel onder controle "Toen we aankwamen lag de man nog steeds te slapen, daardoor hebben we de deur moeten inbeuken. Het brandje raakte snel onder controle, we hebben nauwelijks water moeten gebruiken.", licht de brandweer toe.

De man werd overgebracht naar het ziekenhuis ter controle.