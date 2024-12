In de rechtbank verklaarde de man dat de brandstichting plots in hem was opgekomen nadat hij een podcast had beluisterd over de genocide in Palestina. De rechtbank vond de verklaring ongeloofwaardig en zegt dat het om een bewuste actie ging tegen het bedrijf Elbit/OIP. De man uit Wevelgem is namelijk deel van Palestine Action, een beweging die Israëlische legerbedrijven wil doen stoppen.

De rechtbank veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van vier jaar met uitstel onder strikte voorwaarden. Zo moet hij zich psychologisch laten begeleiden in een gespecialiseerd centrum.