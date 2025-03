Het ongeval gebeurde eind juli 2023 in de Tweebruggenstraat. De jongeman uit Gistel reed met de zware wagen van zijn vader en stak de weg over op een plaats waar dat verboden was. Op dat moment naderde de 37-jarige motorrijder uit Oostende, die op weg was naar Bredene. Hij kon de wagen niet meer ontwijken en botste in de flank van het voertuig. De motorrijder was op slag dood.