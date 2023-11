In Vladslo, bij Diksmuide, heeft een man vannacht een zwaar ongeluk gehad met zijn auto. De bestuurder botste tegen een betonpaal en een boom en belandde uiteindelijk in de gracht. De man was nog bij bewustzijn, maar kon zelf niet de hulpdiensten bellen, doordat hij zwaardgewond was. Gelukkig was er een fietser die het ongeval zag gebeuren en hij sloeg meteen alarm.