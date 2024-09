De hulpdiensten kregen rond 12.45 uur een oproep voor brand in een woning de Sint-Eloois-Winkelsestraat in Oekene. Bij aankomst bleek dat er brand was uitgebroken op de eerste verdieping van een woning. De brandweer stelde vast dat er sporen van brandstichting waren.

De twee bewoners werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. "Maar ze zijn niet in levensgevaar", zegt Griet de Prest van het parket. "We kunnen voorlopig alleen bevestigen dat er een verdachte is opgepakt op verdenking van brandstichting. Er is een branddeskundige aangesteld en het onderzoek naar de omstandigheden loopt."