Man op speed­pe­de­lec ver­on­ge­luk­te 2 jaar gele­den, auto­mo­bi­lis­te nu veroordeeld

Ongeval speedelec Roeselare

Een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden, twee maanden rijverbod en een boete van 2.000 euro. Dat is de straf die een vrouw van 51 uit Roeselare krijgt voor een dodelijk ongeval ruim een jaar geleden in Roeselare.

Het tragisch ongeval gebeurt eind oktober 2024 op het kruispunt van de Westlaan met de Groenestraat. Een vijftiger uit Hooglede rijdt met zijn speedpedelec tegen hoge snelheid op het fietspad in de Westlaan. De automobiliste die de Groenestraat wil inrijden merkt hem niet op. Het slachtoffer komt zwaar ten val en overlijdt later die avond. De nabestaanden van het slachtoffer stelden zich geen burgerlijke partij. Ze verwijten de vrouw niks.

Nieuws

Fietser in ziekenhuis overleden na ongeval met speedpedelec in Roeselare
Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Ongeval

