Het tragisch ongeval gebeurt eind oktober 2024 op het kruispunt van de Westlaan met de Groenestraat. Een vijftiger uit Hooglede rijdt met zijn speedpedelec tegen hoge snelheid op het fietspad in de Westlaan. De automobiliste die de Groenestraat wil inrijden merkt hem niet op. Het slachtoffer komt zwaar ten val en overlijdt later die avond. De nabestaanden van het slachtoffer stelden zich geen burgerlijke partij. Ze verwijten de vrouw niks.