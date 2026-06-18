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Een Slovaakse man is door de Kortrijkse rechtbank veroordeeld voor nachtelijke brandstichting. Hij had het gemunt op de uitbater van een pizzeria in Zwevegem bij wie hij valse iPhones had gekocht en stak daarom een vuurwerkbom af. Hij krijgt vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel.
De bewoners van een appartement boven een pizzeria in Zwevegem werden in de nacht van 10 februari opgeschrikt door een lichtflits en een luide knal. Naast een afvalcontainer was een vuurwerkbom afgegaan. Op camerabeelden was te zien hoe een man een container voor de pizzeria duwde, een klein object in brand stak en daarna wegvluchtte. Niet veel later merkte de politie een wagen op met daarin drie personen. Een van hen was de beklaagde. Hij was samen met twee kompanen op weg naar het glazen straatje in Gent, maar ze passeerden op zijn verzoek ook even in Zwevegem.
Feiten bekend
Hij bekende de feiten, maar bleef vaag over het motief. "De pizzeria staat bekend voor drugshandel, maar volgens de beklaagde had hij er enkele iPhones gekocht", aldus het openbaar ministerie tijdens de behandeling van de zaak. "Die bleken nadien vals te zijn. Kort daarna werd hij in Nederland bedreigd door gemaskerde mannen. De beklaagde vermoedde dat de uitbater van de pizzazaak daar iets mee te maken had en besloot naar eigen zeggen om hem bang te maken."
Handelde uit schrik
De advocaat van de Slovaak benadrukte dat zijn cliënt handelde uit schrik. "Hij had schrik dat de gemaskerde mannen zouden terugkeren", zo zei hij. De man zelf beweerde dat hij niet wist dat er mensen in het appartement aanwezig waren, maar volgens de rechter had hij dat wel kunnen vermoeden. Hij werd dinsdag veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar effectief en de helft met uitstel. Het openbaar ministerie vroeg de verderzetting van de aanhouding.