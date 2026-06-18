De bewoners van een appartement boven een pizzeria in Zwevegem werden in de nacht van 10 februari opgeschrikt door een lichtflits en een luide knal. Naast een afvalcontainer was een vuurwerkbom afgegaan. Op camerabeelden was te zien hoe een man een container voor de pizzeria duwde, een klein object in brand stak en daarna wegvluchtte. Niet veel later merkte de politie een wagen op met daarin drie personen. Een van hen was de beklaagde. Hij was samen met twee kompanen op weg naar het glazen straatje in Gent, maar ze passeerden op zijn verzoek ook even in Zwevegem.