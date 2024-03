Op 15 augustus zetten de speciale interventie-eenheden de Passendaalsestraat in Moorslede een tijdlang af. Een man van 24 verschanste zich in zijn woning. Na bijna een dag konden ze hem overmeesteren. Nadien bleek dat hij in het bezit was van meerdere vuurwapens en handgranaten.

De jongeman moet voor die feiten voorlopig niet naar de cel. Hij moet zich wel laten begeleiden voor zijn zware drugsverslaving.