Via een huwelijkssite leerde de man van Algerijnse origine in het najaar van 2021 een 32 jaar jongere vrouw kennen. De Algerijnse hoopte op een beter leven in Europa, maar daar kwam niets van in huis. In de nacht van 1 op 2 mei 2023 liep de situatie binnen het koppel zelfs helemaal uit de hand.

B. besprenkelde een dekentje met verfverdunner en stak het vervolgens in brand. Bij dat incident liep zijn partner ernstige brandwonden op aan haar voeten. De correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeelde de beklaagde op 18 juni 2024 voor foltering tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan enkel de voorhechtenis effectief.