Het was de Nederlandse pedojager 'HP Comeback' die het filmpje op zijn Facebookpagina plaatste. Hij had zich via Facebook tegen M.D. voorgedaan als een 13-jarig meisje. Die ging in op het voorstel van 'het meisje' om af te spreken net over de Belgisch-Nederlandse grens. De pedojager had M.D. gevraagd om het glijmiddel en de andere attributen mee te nemen. M.D. gaat vrijuit, blijkt uit een artikel in de Juristenkrant. De beslissing van de Ieperse raadkamer dateert al van oktober.