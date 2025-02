De Staatsveiligheid beschikte in augustus 2022 over informatie dat iemand plannen had om een aanslag te plegen op een festival in Oostende. Op basis van die informatie werd het terrein van W-Festival grondig onderzocht, maar er werd niets aangetroffen.

Via Telegram bleek de beklaagde uit Ieper wel op zoek te zijn naar een oorlogswapen en naar kompanen. V. werd op 23 augustus 2022 ingerekend. De veertiger bleek onder andere ongeveer 100.000 extremistische foto's in zijn bezit te hebben.