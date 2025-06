Een 37-jarige Oost-Vlaamse man is op donderdag 26 juni 2025 door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden op verdenking van meerdere recente zedenfeiten in Koekelare en in Diksmuide. De man zou in Diksmuide een meisje betast hebben toen ze met haar fiets de straat wilde oversteken. Eerder was hij mogelijk al betrokken bij feiten van exhibitionisme aan een school in Koekelare.