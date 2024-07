De brandweer kreeg het vuur uiteindelijk snel onder controle, maar het pand werd wel onbewoonbaar verklaard. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen besliste om geen branddeskundige aan te stellen. Uit de eerste bevindingen van de brandweer bleek het vuur immers accidenteel te zijn ontstaan. Mogelijk ging het mis bij het vullen van een of meerdere gasflesjes.

Opvallend genoeg heeft de brand in een aanpalend pand wel een cannabisplantage aan het licht gebracht. Via een gat in de muur werden liefst 500 cannabisplanten en 250 stekjes ontdekt. Naar aanleiding daarvan werd een 21-jarige man opgepakt. Na verhoor werd de verdachte voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem dinsdagavond aanhield. Vrijdagochtend zal de Brugse raadkamer oordelen of de twintiger al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.