De hulpdiensten werden iets voor 10 uur opgeroepen naar de wijk De Gotelaar. In de woning van Devriese troffen ze het levenloze lichaam aan. De man is zelf uit het leven gestapt in hetzelfde huis waar hij in januari 2023 zijn 75-jarige vrouw doodschoot. Hij verklaarde toen dat het vuurwapen per ongeluk afging tijdens een ruzie. Later bleek dat z'n echtgenote hem zou verlaten.

Devriese zat lange tijd in voorhechtenis maar stond intussen onder elektronisch toezicht in afwachting van het proces. Het assisenproces, dat gepland stond voor vrijdag 10 oktober, zal door zijn overlijden niet doorgaan.