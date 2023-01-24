Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Woensdagochtend is in Roeselare het lichaam van een 87-jarige man aangetroffen. Het gaat om Daniël Devriese, die volgende week voor het assisenhof zou verschijnen voor de moord op zijn echtgenote.
De hulpdiensten werden iets voor 10 uur opgeroepen naar de wijk De Gotelaar. In de woning van Devriese troffen ze het levenloze lichaam aan. De man is zelf uit het leven gestapt in hetzelfde huis waar hij in januari 2023 zijn 75-jarige vrouw doodschoot. Hij verklaarde toen dat het vuurwapen per ongeluk afging tijdens een ruzie. Later bleek dat z'n echtgenote hem zou verlaten.
Devriese zat lange tijd in voorhechtenis maar stond intussen onder elektronisch toezicht in afwachting van het proces. Het assisenproces, dat gepland stond voor vrijdag 10 oktober, zal door zijn overlijden niet doorgaan.
Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be