Het ongeval gebeurde iets voor 8 uur. Toen een wagen de Zuidlaan wilde dwarsen, botste hij met een andere wagen. Een van beide wagens ging over kop en kwam wat verderop op z’n dak terecht.

De bestuurder van die wagen, een man van 64 uit Ieper, zat verstrikt in z’n veiligheidsgordel en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij was bij bewust zijn, maar verkeerde niet in levensgevaar. Hij werd wel voor verzorging naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. De inzittenden van de andere wagen, een 44-jarige man uit Heuvelland en z’n dochter, kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. De vader werd wel met lichte klachten naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval was er wat verkeershinder in de omgeving van het kruispunt, maar tegen 9.30 uur was het kruispunt opnieuw vrijgemaakt.