Paniek in het centrum van Wervik gisteravond. Rond half acht kwamen de inwoners van het Koning Albertfonds de straat op omdat er brand was. Als snel beseften ze dat zich een drama afspeelde in het rijhuis van een buurvrouw van 82 jaar.

"De rechterbuur had de sleutel van die vrouw maar we konden niet binnen", vertelt buurman Dino Malfait (62).



"We hebben dan geprobeerd langs de achterkant, maar dat lukte ook niet. We hebben dan besloten om de deur te forceren want we wisten zeker dat die vrouw aanwezig was. We hebben de deur geforceerd met een koevoet, wij met twee. Maar toen we binnen waren en de tweede deur wilden openen omdat we dachten dat we iets zouden kunnen doen, kwam de rook ons tegemoet. Het was gewoon zwart."