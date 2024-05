De feiten speelden zich af in de avond 31 maart 2023 in de Spoelstraat in Roeselare. Daar drong een 53-jarige man de woning van z’n ex-vriendin binnen. Hij sloeg eerst de glazen voordeur kapot, en vernielde daarna de deur van de badkamer met een bijl. Toen hij zijn ex-vriendin en haar dochter daar aantrof, stak hij de vrouw met een mes in de hals en borst. Daarna sloeg hij met een hamer en bijl alles in de badkamer kapot. De twee kinderen van de vrouw konden intussen wel wegvluchten uit de woning.