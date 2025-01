Het incident gebeurde omstreeks 3.30 uur toen de man vertrok vanaf een parking in het centrum van Beveren. In plaats van achteruit te rijden, schakelde hij per ongeluk in vooruit en accelereerde. Hij reed over een groenstrook en een voetpad, belandde op de rijweg en botste vervolgens tegen de voorgevel van een huis aan de overkant van de straat.

De bewoners werden bruusk uit hun slaap gehaald en stelden vast dat hun woning ernstige schade opliep. De voorgevel was ingedeukt, een radiator werd binnen losgerukt en de muur aan de straatkant vertoonde zware schade. Ondanks de ravage kan het gezin in de woning blijven.