In het centrum van Ieper is zondagavond een 51-jarige man zwaargewond geraakt na een val van een trap in een frituur op de Grote Markt. De hulpdiensten moesten een gespecialiseerde team inschakelen om het slachtoffer te evacueren.
Op de Ieperse Grote Markt ontstond zondagavond heel wat commotie toen de hulpdiensten rond 19.30 uur uitrukten naar frituur ’t Kattekwaad. Een man was er ten val gekomen op de trap die naar de sanitaire ruimte in de kelder leidt. Al meteen was duidelijk dat de toestand van het slachtoffer ernstig was.
Gespecialiseerd reddingsteam
Omdat de evacuatie via de smalle spiltrap moeilijk was, kregen de hulpdiensten bijstand van Brandweer Westhoek met het RED-team, dat gespecialiseerd is in reddingen op hoogte en in diepte. De interventie lokte veel nieuwsgierigen, onder meer door de drukte rond de pas geopende kerstmarkt.
In levensgevaar
De man, een 51-jarige inwoner van Ieper, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Politiezone Arro Ieper bevestigt dat het parket werd ingelicht en dat de locatie tijdelijk werd afgebakend voor verder onderzoek.