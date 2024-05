Een 48-jarige man is zaterdagochtend in Roeselare overleden nadat hij uit het raam van zijn appartement naar beneden viel. Het slachtoffer kwam rond zes uur dodelijk neer in de Zuidstraat. Het lijkt erop dat het misliep toen de veertiger uit zijn raam wou afdalen door zich vast te houden aan lakens, die aan elkaar waren geknoopt.