Het aantal chefs dat deelneemt aan Zee van Smaak groeit jaar na jaar. Bij de start in 2019 waren het er 52, vorig jaar 88 en nu al 104. "Langs de hele kust staan verse Noordzeevis en lokale seizoensproducten op de menukaart. Sommige chefs kiezen voor verfijnde traditionele bereidingen, andere zoeken een creatieve eigentijdse invalshoek”, zegt Jurgen Vanlerberghe, voorzitter van Westtoer.

Deelnemende chefs variëren van jonge vernieuwers tot gevestigde families met diepe wortels in de visserij. Zo presenteert Petit Comité in De Panne een Bomba mer du Nord, een eerbetoon aan de jeugdherinneringen van chef Nel Decrits en tegelijk een creatieve bewerking van de Spaanse tapas. In Middelkerke serveert Restaurant Marquize een verfijnd duet van pijlinktvis en garnaaljus, terwijl chef Dimitri Proost van het Oostendse sterrenrestaurant Haut kiest voor een combinatie van griet met inktvisbouillon en eekhoorntjesbrood.