Gemiddeld krijg je 6,50 euro per maaltijdcheque, waarvan je zelf 1,63 euro betaalt. Dat blijkt uit gegevens van HR-dienstenverlener SD Worx. "Met een gemiddelde waarde van €1.190 netto per jaar in 2023, gaat het al gauw om toch één winkelkar van € 100 per maand, via de werkgever", klinkt het bij Veerle Michiels van SD Worx.

Of je maaltijdcheques krijgt en hoeveel, hangt voornamelijk af van de sector waarin je werkt en de grootte van het bedrijf. Wie werkt in de internationale handel, vervoer en logistiek heeft de meeste kans om dat voordeel te krijgen.