“Maak meer middelen vrij voor palliatieve kinderzorg”: mama van Lisa uit Kuurne doet warme oproep
De moeder van Lisa uit Kuurne roept de overheid op om extra te investeren in palliatieve zorg voor kinderen en jongeren. Lisa overleed vijf jaar geleden aan een tumor op tienjarige leeftijd, en het steunteam van Koester maakte die moeilijke periode draaglijk.
Lisa kreeg enkele jaren geleden de diagnose van een bottumor in haar nek en een deel van de schedel.
“We werden geleefd, om iedere dag die we nog hadden met ons kind optimaal te nemen,” vertelt haar moeder Sophie Dufour. Het gezin vond steun bij Koester, één van de vier palliatieve teams voor kinderen en jongeren in Vlaanderen.
“Koester gaf ons vooral het gevoel van veiligheid en vertrouwen. Ze waren er 24 uur op 24 en ontzorgden ons, zodat we onze tijd met Lisa optimaal konden beleven.”
Dankzij Koester kon het gezin ook mooie herinneringen creëren, zoals een Make-A-Wish-wens die werd vervuld met een bezoek van #LikeMe aan huis. “Dat zijn waardevolle momenten waar we nu nog op kunnen terugkijken. Ondanks alles hebben we toch mooie herinneringen gehad.”
Twee derde van de middelen voor Koester komt van de overheid, de rest wordt aangevuld door het Kinderkankerfonds. Sophie Dufour pleit voor extra investeringen zodat meer gezinnen geholpen kunnen worden.
“Alstublieft, maak daar zeker budget voor vrij. Er is geen ouder die dit wil meemaken, maar wie het wel doet, weet hoe noodzakelijk deze steun is.”
Of er extra budget komt, wordt onderzocht. De eerste resultaten van dat onderzoek worden later dit jaar verwacht.