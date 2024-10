Ze had dat beloofd toen Villa Rozerood vorig jaar werd uitgeroepen tot de allereerste Ambassadeur van Warm West-Vlaanderen. Villa Rozerood is uniek in Vlaanderen. Gezinnen met een zwaar ziek kind kunnen er samen op vakantie met de nodige medische begeleiding. Maaike Cafmeyer: “De warmte die hier straalt, dat is echt ongelooflijk. Dat is echt een kacheltje waaraan je je kan warmen.”