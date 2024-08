Op vrijdagavond rond 19 uur kreeg brandweer Westhoek een melding binnen van een band in een bijgebouw naast een woning in de Kleine Merkemstraat, in Langemark-Poelkapelle. Een buurman zag hevige rook en vlammen uit het dak komen en waarschuwde onmiddellijk de hulpdiensten.

Wanneer de brandweer aan kwam, stond het bijgebouw al volledig in brand. Het vuur werd snel onder controle gebracht en ging niet over naar de aanliggende woning. Het bijgebouw brandde volledig af, de gevel van de woning liep rookschade op. De bewoners worden tijdelijk overgebracht naar een andere woning, omdat er geen stroom meer was