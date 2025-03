Met de investering wil Lutosa de energievraag tijdens het productieproces in Waregem met meer dan 25 procent verminderen. "Deze investering zal nieuwe mogelijkheden ontsluiten om onze klanten beter van dienst te zijn met superieure productkwaliteit en tegelijkertijd onze groeistrategie ondersteunen", zegt managing director van Lutosa, Alain Dufait.

Lutosa telt meer dan 1.000 werknemers in België, verspreid over de vestigingen in Leuze-en-Hainaut en in Sint-Eloois-Vijve, bij Waregem.