Van de 62 restaurants kunnen er 42 openblijven, de vakbonden vrezen dat het banenverlies richting de 400 zal gaan. "Er is nog veel onder voorbehoud, omdat veel zal afhangen van de faillissementsuitspraak", zei Bjorn Desmet van de socialistische vakbond ABVV na afloop. In onze provincie zijn er 4 vestigingen, twee in Brugge, één in Kortrijk en één in Waregem. Die in Sint-Kruis-Brugge zou alvast dicht gaan.