106 jaar oude bak­ij­zers en fami­lie­re­cep­ten op de Lukkefeesten

Lukkefeesten

Vandaag was het tijd voor de Lukkefeesten in Lo, het middeleeuws stadje dat bekend is van de krokante wafeltjes. De wedstrijd lukken bakken is één van de publiekstrekkers, waarbij een jury dan mag proeven en de winnaar uitkiest. Tien deelnemers nemen het tegen elkaar op en strijden voor de titel van beste lukkebakker van het jaar.

De deelnemers gingen aan de slag op het Vateplein in Lo. Het ene bakijzer is heel modern, terwijl het andere wel uit een museum lijkt weggelopen.

Bart Seynaeve, deelnemer: "Ik heb de ijzers van onze winkel in Roeselare en die zijn 106 jaar oud. Mijn grootvader, mijn vader en ik hebben er altijd mee gebakken. Het is nog het originele recept van mijn grootvader die het verbeterd heeft met een nonkel die van Amerika kwam."

Lo is natuurlijk gekend dankzij Jules Destrooper, die hier al in 1886 begon met het bakken van lukken. 140 jaar later deed ook Greta een poging voor de eeuwige roem.

Greta Clarysse, deelneemster: "Met nieuwjaar bak ik altijd 1000 lukken voor de familie, kinderen, vrienden en kennissen."

Wout Cornette, schepen van Toerisme: "Op de Lukkefeesten duikt ook een wandelende kreeft op. Die spuit bezoekers in amper 10 seconden in met zonnecrème factor 50. Hier zijn het alleen de lukken die een goudbruin kleurtje mogen hebben."

Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
