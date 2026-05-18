De deelnemers gingen aan de slag op het Vateplein in Lo. Het ene bakijzer is heel modern, terwijl het andere wel uit een museum lijkt weggelopen.

Bart Seynaeve, deelnemer: "Ik heb de ijzers van onze winkel in Roeselare en die zijn 106 jaar oud. Mijn grootvader, mijn vader en ik hebben er altijd mee gebakken. Het is nog het originele recept van mijn grootvader die het verbeterd heeft met een nonkel die van Amerika kwam."

Lo is natuurlijk gekend dankzij Jules Destrooper, die hier al in 1886 begon met het bakken van lukken. 140 jaar later deed ook Greta een poging voor de eeuwige roem.

Greta Clarysse, deelneemster: "Met nieuwjaar bak ik altijd 1000 lukken voor de familie, kinderen, vrienden en kennissen."

Wout Cornette, schepen van Toerisme: "Op de Lukkefeesten duikt ook een wandelende kreeft op. Die spuit bezoekers in amper 10 seconden in met zonnecrème factor 50. Hier zijn het alleen de lukken die een goudbruin kleurtje mogen hebben."