Ludo Leper uit Leisele wint Belgisch Kampioenschap Orgeldraaien
Ludo Leper uit Leisele is de nieuwe Belgische kampioen orgeldraaien. In Diest overtuigde hij zowel jury als publiek tijdens de 13de editie van het BK. Voor de West-Vlaming is het zijn eerste nationale titel.
Leper trad op met een 36-toets draaiorgel van de Belgische bouwer Verbeeck. Zijn performance en vlotte interactie met het publiek leverden hem de Wisselbeker Geert Hoste op, die hij de komende twee jaar mag houden.
“Diest was vandaag één groot muzikaal openluchtdecor,” zegt schepen van Cultuur Monique De Dobbeleer. “Het BK Orgeldraaien paste perfect bij de historische uitstraling van onze stad en bracht jong en oud samen rond dit unieke erfgoed.”
Initiatief van cabaretier Geert Hoste
Ook organisator MechaMusica is tevreden. Voorzitter Johnny Claes benadrukt dat de passie springlevend blijft: “We organiseerden dit jaar ook de eerste Junior Orgeldraaiers Challenge. Vier jonge deelnemers bewezen dat de toekomst van de draaiorgelmuziek verzekerd is.”
Naast de nationale titel werden ook laureaten per provincie en gemeenschap bekroond. De ereprijs van de stad Diest ging naar Kevin Verheyen uit Merksem.
Het BK Orgeldraaien werd in 2004 gelanceerd op initiatief van cabaretier en orgelliefhebber Geert Hoste en groeide sindsdien uit tot een vaste afspraak in de Belgische erfgoedagenda.