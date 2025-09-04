Leper trad op met een 36-toets draaiorgel van de Belgische bouwer Verbeeck. Zijn performance en vlotte interactie met het publiek leverden hem de Wisselbeker Geert Hoste op, die hij de komende twee jaar mag houden.

“Diest was vandaag één groot muzikaal openluchtdecor,” zegt schepen van Cultuur Monique De Dobbeleer. “Het BK Orgeldraaien paste perfect bij de historische uitstraling van onze stad en bracht jong en oud samen rond dit unieke erfgoed.”