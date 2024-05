Tijdens de actie kan iedereen foto's nemen met de kerstman, voor de gelegenheid uitgedost in geel pak (de internationale kleur voor blaaskanker). De organisatie vraagt om die foto’s massaal te verspreiden via sociale media om op die manier voor meer bewustmaking te zorgen. In september organiseert de vereniging ook nog een campagne over ‘de drie tenoren bij urologische tumoren’ (prostaatkanker, blaaskanker en nierkanker).

De aandacht voor dit type kanker is er niet zomaar, want het aantal mensen met de ziekte is het afgelopen decennium met bijna 30 procent toegenomen. Het is daardoor de vierde meest voorkomende tumor bij mannen en ook bij vrouwen staat het in de top tien. Er vroeg bij zijn, verhoogt de overlevingskansen drastisch.