Nog dit jaar moet er een beslissing vallen over waar de digitale toren voor de Vlaamse regionale luchthavens zal komen. Er komen nog zes locaties in aanmerking, waaronder drie in onze provincie: Diksmuide, Jabbeke en Wevelgem. Volgens de huidige timing zou die digitale toren in 2027 of 2028 operationeel moeten zijn.