Zo'n 400 aanwezigen maakten zaterdag een wandeling of een fietstochtje over de gloednieuwe landingsbaan van de Oostendse luchthaven. Twee maanden lang werd de landingsbaan grondig gerenoveerd. De werken werden uitgevoerd in opdracht van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen (LOM) en waren noodzakelijk om veilig vliegverkeer te blijven garanderen.

Tijdens de renovatie werd de bestaande verharding verwijderd. Daarbij werden 50.000 ton asfalt en 15.000 ton beton weggehaald. Die materialen worden gerecycleerd. Er werd nieuwe asfalt gegoten en de taxiwegen werden verbreed. Voorts zijn er nieuwe ledlampen geïnstalleerd en is er ook nieuwe riolering geplaatst.

De luchthaven benadrukt dat de werken niet tot een capaciteitsverhoging leiden. "Een grondige renovatie drong zich op om te voorkomen dat de baan op termijn onveilig zou worden en was ook nodig om aan Europese regelgeving te kunnen blijven voldoen. Met het einde van de werken verzekeren we de toekomst van de luchthaven", zegt Bruno De Saegher, voorzitter van LOM Vlaanderen.

"Dankzij een efficiënte samenwerking met LOM Vlaanderen en de aannemer minimaliseerden we de impact op passagiers en vrachtactiviteiten tijdens de sluiting. Nadat de laatste inspecties worden uitgevoerd in de week van 25 maart gaat de luchthaven opnieuw open voor reizigers op vrijdag 29 maart. We kijken ernaar uit om onze passagiers en andere klanten opnieuw te verwelkomen", zegt Eric Dumas, CEO van de luchthaven.